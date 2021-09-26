Fatih Terim'den maç sonu VAR açıklaması: İzledim, olacak şey değil

Galatasaray teknik patronu Fatih Terim, 2-1 kazandıkları Göztepe maçı sonrası konuştu.

. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim karşılaşma sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Fatih Terim: Hak ettiğimiz 3 puanları alamadık, bugün hak ettiğimiz 3 puanı zor da olsa aldık. O pozisyon iyi ki gol oldu, yoksa Muslera kırmızı kart görebilirdi.

Galip geldiğimiz için mutluyum. Hak ettiğimiz 3 puanları alamadık ama bugün hak ettiğimiz 3 puanı zor da olsa aldık. Kaleyi bulan ilk top gol oldu, iyi ki gol oldu, çünkü Muslera kırmızı görebilirdi.

O kadar gereksiz veya rakibin aklında olmayan goller yedik ki iyi oynadığımız maçları anlatamadık. Skor, herkes için önde geldiğinden oyun çok ön plana çıkmadı.

"BU VAR'I YOK ETMEK"

Sezon başından beri bir şey demiyorum ama Alpaslan'ın bir pozisyonu var ki... Bu, VAR'ı yok etmek. Bunun VAR'dan görülmemesi... O zaman VAR'ın hiç koyulmaması lazım. İzledim, olacak şey değil. Hem penaltı, hem kart. Geçen sene saha içinde, bu sene VAR'da. Arkadaşımız devam ediyor.

İşte Ali Sami Yen'de görmek istediğim taraftar bu. Hepsine teşekkür ederim. Benden ve takımdan ümidi kesmeyen taraftara alışkınım. İşte böyle birleşildiği zaman çok şey başarabiliriz.

Kazandıkça bu genç arkadaşlarımız o güvenle çok daha iyi oynayacaklar. Her geçen gün onların lehine olacak. Bir takım olgusu, tecrübelisi ve genciyle bir takım olmayı ümit ediyoruz. Daha iyi oyunlar oynayacağız inşallah.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.