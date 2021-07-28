Fatih Terim'den maç sonu açıklaması: Bizden iyi takımlar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 mağlup oldukları PSV maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Terim'in açıklamaları şöyle;

Sonuç olarak kazanmak isteriz ama bazen de gerçekleri kabul etmek gerekir.

Bizden iyi takımlar. İlk takımın 30-35 dakikasından çok memnunum. Yüksek tempoda bir oyun ve baskı denedik. Hiç pozisyon vermeden gol yedik. Konsantre eksikliğimiz var. 10 kişi kalınca daha rahat oynayıp gol de bulduk. Her maç bizim için hem bazı oyuncular için vereceğimiz zaman dilimi hem de yeni katılan arkadaşların takıma adaptesini sağlama. Zaman içerisinde Diagne konusunda kararımızı vereceğiz. Gitme niyetindeydi o da. Herkesi kullanmaya çalışacağız. 7 Eylül'e kadar daha çok zaman var. Ayrılıklar, birleşmeler olacaktır. Onu da net söylüyorum.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.