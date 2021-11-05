Fatih Terim'den flaş transfer açıklaması: Ocakta ne olur bilmiyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçının ardından açıklamalarda bulunurken Dennis Man transferi içinde flaş sözerlerde bulundu.

Fatih Terim UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. Fatih Terim, geçtiğimiz transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Rumen sağ kanat Dennis Man'ı geçen transfer döneminde istediklerini belirtti. Terim Dennis Man transferi için, "Ocakta ne olur bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"DENNİS MAN'I İSTEMİŞTİK"

"Geçen transfer döneminde Dennis Man'ı istemiştik, Parma vermedi. Parma, Serie B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Orada öyle kalmıştı o konu. O günde kaldı. Ocakta ne olur bilmiyorum. Bugün için kulüp olarak istekte bulunduk ama Parma, hayır dedi."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.