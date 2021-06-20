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Fatih Terim’den Burak Elmas’a yanıt
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Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'tan ''Fatih Terim'' açıklaması

Fatih Terim’den Burak Elmas’a yanıt

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ın yarın Fatih Terim'in Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımın başında olacağı ile ilgili sosyal medyasından yaptığı paylaşıma Terim cevap verdi. Teknik direktör 'Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi' dedi.

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20.06.2021 21:23:37
Fatih Terim’den Burak Elmas’a yanıt

Galatasaray'ın 38'nci başkanı seçilen Burak Elmas'ın, teknik direktör Fatih Terim ile ilgili yaptığı paylaşımı, "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var" paylaşımına teknik direktör Fatih Terim de, "Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi" şeklinde cevap verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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