Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı şifresiz nasıl izlenir?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Karagümrük kendi saha ve seyircisi önünde Konyaspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele şifresiz nasıl izlenebilecek?