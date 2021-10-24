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TIMETURK / SPOR / Fatih Karagümrük - Hatayspor maçını donmadan, HD şekilde canlı izle!

Fatih Karagümrük - Hatayspor maçını donmadan, HD şekilde canlı izle!

Süper Lig'de 10.hafta Cumartesi kuşağının açılış maçında İstanbul Karagümrük kendi evinde Hatayspor'u misafir ediyor. Peki bu mücadele saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?

2 Saat Önce
2021-10-24 12:07:03
Fatih Karagümrük - Hatayspor maçını donmadan, HD şekilde canlı izle!

Süper Lig'in 10.haftasında İstanbul ekibi Fatih Karagümrük kendi sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Nefesleri kesecek bu maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu merak ediyor.

Süper Lig 10. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Hatayspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Atılay Canel yönetimindeki Karagümrük bu maçta da galibiyet peşinde olacak.

FATİH KARAGÜMRÜK HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük – Hatayspor maçı bugün Pazar 24 Ekim 2021 beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen canlı yayınlanacak.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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