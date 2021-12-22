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Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe maçının sonucu. Fenerbahçe'nin kaç puanı var? Fenerbahçe kazandı mı?

2 Saat Önce
2021-12-22 22:15:40
Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe bu hafta da puan kaybederek şampuyonluk yarışında önemli bir yara aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Volkan Demirel yönetimindeki Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?

Maçın gollerini 31. dakikada Pesic atarken 40. dakikada Mesut Özil bu gole karşılık verdi.

Maçta 39. dakikada Burak Bekaroğlu ve Caner Erkin kırmuzu kart gördü

Fenerbahçe'nin kaç puanı var?

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım puanını 29'a, Karagümrük ise 26'ya yükseltti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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