Fatih Karagümrük-Beşiktaş maç sonucu
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Fatih Karagümrük-Beşiktaş karşılaşması kaç kaç bitti. İşte futbolseverlerin merakla beklediği maçın sonucu ve ayrıntıları...
2022-01-18 22:24:33
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük ile karşılaştı.
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük ile karşılaştı.
Maçın golünü kim attı?
Siyah-beyazlı ekibe 3 puanı getiren golü 39. dakikada penaltıdan Batshuayi kaydetti. Müsabakanın son bölümünde Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Beşiktaş kaçıncı?
Siyah Beyazlı ekip bu galibiyetle birlikte puanını 35'e yükseltti ve ligde 3. sırada.
Karagümrük'ün kaç puanı var?
kırmızı-siyahlı takım 30 puanda kaldı.
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