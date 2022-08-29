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TIMETURK / SPOR / Fatih Karagümrük 1.Lig Maç Sonuçları Nedir? Fatih Karagümrük Fikstür

Fatih Karagümrük 1.Lig Maç Sonuçları Nedir? Fatih Karagümrük Fikstür

Fatih Karagümrük haftalık maç programı, detaylı LT. Fatih Karagümrük fikstür bilgileri, Fatih Karagümrük 1.lig maç sonuçları hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı...

9 Saat Önce
2022-08-29 14:38:12
Fatih Karagümrük 1.Lig Maç Sonuçları Nedir? Fatih Karagümrük Fikstür

Fatih Karagümrük 1.Lig Maç Sonuçları

Sıra

 

Takım

O

G

B

M

A

Y

P

 

1

 

Gaziantep FK

4

3

1

0

9

4

10

Şampiyonlar Ligi Eleme

2

 

Adana Demirspor

4

3

0

1

9

6

9

Şampiyonlar Ligi Eleme

3

 

Fenerbahçe

3

2

1

0

13

5

7

UEFA Konferans Eleme

4

 

Başakşehir

3

2

1

0

6

0

7

UEFA Konferans Eleme

5

 

Beşiktaş

3

2

1

0

8

4

7

 

6

 

Galatasaray

4

2

1

1

2

1

7

 

7

 

Trabzonspor

4

2

1

1

5

5

7

 

8

 

Kayserispor

4

2

0

2

4

3

6

 

9

 

Antalyaspor

4

2

0

2

8

8

6

 

10

 

Giresunspor

4

2

0

2

4

6

6

 

11

 

Konyaspor

3

1

2

0

4

0

5

 

12

 

Alanyaspor

4

1

2

1

8

7

5

 

13

 

Karagümrük

3

1

0

2

7

9

3

 

14

 

İstanbulspor

4

1

0

3

1

7

3

 

15

 

Kasımpaşa

4

1

0

3

1

11

3

 

16

 

Sivasspor

3

0

2

1

2

5

2

Küme düşme

17

 

Ümraniye

4

0

1

3

3

6

1

Küme düşme

18

 

Ankaragücü

3

0

1

2

1

5

1

Küme düşme

19

 

Hatayspor

3

0

0

3

1

4

0

Küme düşme

Fatih Karagümrük Fikstür

  • 07 Ağustos 2022: Spor Toto Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük 2-4/ Corendon Alanyaspor 0- 2
  • 21/08/2022 21:45 Spor Toto Süper Lig Beşiktaş 4-1 /VavaCars Fatih Karagümrük 2- 0
  • 27/08/2022 19:15 Spor Toto Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük 4-1/ MKE Ankaragücü 2- 0
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