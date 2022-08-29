Fatih Karagümrük 1.Lig Maç Sonuçları Nedir? Fatih Karagümrük Fikstür
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2022-08-29 14:38:12
Fatih Karagümrük 1.Lig Maç Sonuçları
|
Sıra
|
Takım
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
P
|
1
|
Gaziantep FK
|
4
|
3
|
1
|
0
|
9
|
4
|
10
|
Şampiyonlar Ligi Eleme
|
2
|
Adana Demirspor
|
4
|
3
|
0
|
1
|
9
|
6
|
9
|
Şampiyonlar Ligi Eleme
|
3
|
Fenerbahçe
|
3
|
2
|
1
|
0
|
13
|
5
|
7
|
UEFA Konferans Eleme
|
4
|
Başakşehir
|
3
|
2
|
1
|
0
|
6
|
0
|
7
|
UEFA Konferans Eleme
|
5
|
Beşiktaş
|
3
|
2
|
1
|
0
|
8
|
4
|
7
|
6
|
Galatasaray
|
4
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
7
|
7
|
Trabzonspor
|
4
|
2
|
1
|
1
|
5
|
5
|
7
|
8
|
Kayserispor
|
4
|
2
|
0
|
2
|
4
|
3
|
6
|
9
|
Antalyaspor
|
4
|
2
|
0
|
2
|
8
|
8
|
6
|
10
|
Giresunspor
|
4
|
2
|
0
|
2
|
4
|
6
|
6
|
11
|
Konyaspor
|
3
|
1
|
2
|
0
|
4
|
0
|
5
|
12
|
Alanyaspor
|
4
|
1
|
2
|
1
|
8
|
7
|
5
|
13
|
Karagümrük
|
3
|
1
|
0
|
2
|
7
|
9
|
3
|
14
|
İstanbulspor
|
4
|
1
|
0
|
3
|
1
|
7
|
3
|
15
|
Kasımpaşa
|
4
|
1
|
0
|
3
|
1
|
11
|
3
|
16
|
Sivasspor
|
3
|
0
|
2
|
1
|
2
|
5
|
2
|
Küme düşme
|
17
|
Ümraniye
|
4
|
0
|
1
|
3
|
3
|
6
|
1
|
Küme düşme
|
18
|
Ankaragücü
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1
|
5
|
1
|
Küme düşme
|
19
|
Hatayspor
|
3
|
0
|
0
|
3
|
1
|
4
|
0
|
Küme düşme
Fatih Karagümrük Fikstür
- 07 Ağustos 2022: Spor Toto Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük 2-4/ Corendon Alanyaspor 0- 2
- 21/08/2022 21:45 Spor Toto Süper Lig Beşiktaş 4-1 /VavaCars Fatih Karagümrük 2- 0
- 27/08/2022 19:15 Spor Toto Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük 4-1/ MKE Ankaragücü 2- 0
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