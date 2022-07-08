Farouk Miya adım adım Rizespor'a!

Gelecek sezon düştüğü Süper Lig'e tekrardan yükselmek isteyen ve ona göre kadro kıran Rizespor, Farouk Miya için girişimlere başladı.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Çaykur Rizespor'da transfer girişimleri hız kazandı. Miya adım adım Rizespor'a! Timetürk'ten Serkan Aşkın'ın haberine göre Rizespor bir dönem ligimizde Konyaspor formasını terleten Ugandalı Farouk Miya transferini bitirmek için harekete geçti. Karadeniz temsilcisinin bu transferde önemli mesafe katettiği belirtildi. Miya'nın da Rizespor instagram sayfasını takip etmesi dikkatlerden kaçmadı. .