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TIMETURK / SPOR / Farioli'den Efecan Karaca sözleri: Beni rahatsız ediyor

Farioli'den Efecan Karaca sözleri: Beni rahatsız ediyor

Aytemiz Alanyaspor'un genç teknik direktörü Francesco Farioli, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Efecan Karaca hakkında açıklamalarda bulundu. Farioli, Efecan Karaca hakkında, 'Efecan Karaca, takımda yeri doldurulamaz bir oyuncu.' ifadelerini kullandı.

1 Saat Önce
2022-02-01 17:07:55
Farioli'den Efecan Karaca sözleri: Beni rahatsız ediyor

Süper Lig'de son dönemin en formda takımı olan Aytemiz Alanyaspor'un başarılı teknik direktörü Francesco Farioli, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Efecan Karaca ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan genç teknik adam açıklamasında, "Efecan Karaca, takımda yeri doldurulamaz bir oyuncu. Onun kalması kritik bir transfer yapmaktan daha önemli. Oyuncularıma gelen transfer teklifleri beni rahatsız ediyor, çünkü onların kafasını karıştırıyor." ifadelerini kullandı. .

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