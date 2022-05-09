F.Bahçe'den Yacine Bammou bombası! Girişimler başladı.

Fenerbahçe’de transfer harekatı son sürat devam ediyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Sarı Lacivertli ekip hummalı bir operasyon yürütüyor.

Teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde büyük çıkış yakalayan Fenerbahçe, son 11 maçından 10 galibiyet, 1 beraberlik alarak ikinciliğe kadar yükseldi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmek ve bu klasta bir kadro kurma hedefinde olan sarı-lacivertlilerde konuşulan yeni isim ise sürpriz bir futbolcu.. Profesyonel kariyerine 2012 yılında Evry kulübünde başlayan Fransa doğumlu “Yacine Bammou” kulübün dikkatini çoktan çekmiş durumda. 2019 yıllarından Alanyaspor'dan tanıdığımız Yacine Bammou bu sezonda da Ümraniyespor'da karşımıza çıkıyor. Bu sezon Ümraniyespor'da ki 10 gol, 6 asistlik performansıyla birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda. 189 cm boyuyla Fenerbahçe'nin bu sezonki forvet eksikliğini dolduracak bir futbolcu gibi görünüyor. Özellikle hücum bölgesindeki eksikliği gidermek isteyen Sarı Lacivertli ekibin girişimlere hızlı bir şekilde başladığı son gelen detaylar arasında.