Eyüpspor-Manisa FK maçında kural hatası mı yapıldı? Eyüpspor-Manisa BBSK maçı tekrar mı edilecek? TFF 1.Lig'in 8 haftası yine heyecanlı mücadelelere sahne oldu. TFF 1.Lig'de oynana Eyüpspor-Manisa karşılaşmasında kural hatası yapıldığı iddia edildi. İddia Eski hakem Deniz Çoban'dan geldi: Çoban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 90. dakikada Eyüpspor'un Enes Keskin ile bulduğu golde hakem tarafından kural hatası yapıldığını belirtti.

Eyüpspor-Manisa FK maçında kural hatası mı yapıldı? Eyüpspor-Manisa BBSK maçı tekrar mı edilecek? TFF 1.Lig'in 8 haftası yine heyecanlı mücadelelere sahne oldu. TFF 1.Lig'de oynana Eyüpspor-Manisa karşılaşmasında kural hatası yapıldığı iddia edildi. İddia Eski hakem Deniz Çoban'dan geldi: Çoban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 90. dakikada Eyüpspor'un Enes Keskin ile bulduğu golde hakem tarafından kural hatası yapıldığını belirtti.

TFF 1.Lig'de 8. hafta maçları geride kaldı. 8. haftada oldukça heyecanlı ve çekişmeli maçlar oynandı. Süper Lig'e yükselmek için ellerinden gelenin falasını sahada ortaya koyan takımlar puan durumunda üst sıralarda yer almak için mücadele ediyor. Dün oynanan Eyüpspor-Manisa maçı da oldukça heyecanlıydı. Maçta kural hatası yapıldığı iddia edidli.

Eyüpspor-Manisa FK maçında kural hatası mı yapıldı?

Eski hakem Deniz Çoban TFF 1.Lig'de Eyüpspor'un kendi sahasında Manisa FK'y ağırladığı ve son dakika golüyle 3-2 yendiği maçta kural hatası yapıldığını iddia etti. Eyüpspor'un 90. dakikada attığı üstünlük golü tartışma konusu oldu. Eski hakem Deniz Çoban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakemin kural hatası yaptığını açıkladı. Deniz Çoban paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

▪️Dün oynanan Eyüpspor-Manisaspor maçı… Maçta 90.dakika…

▪️Hakem Alper Çetin önce penaltı düdüğü çalıyor.

▪️Düdük çalındığında top henüz kaleye girmemiş, oyun alanında!

▪️Top düdük sesinden sonra kaleye giriyor. Hakem buna rağmen gol kararı veriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.