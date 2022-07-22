Eyüpspor, Hollandalı futbolcu Babel'i transfer etti
Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i kadrosuna kattığını açıkladı.
2022-07-22 23:12:06
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan görüntülü paylaşımda, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki hücum oyuncusunun transfer edildiği duyuruldu.
Kariyerine Ajax'ta başlayan Babel, Liverpool, Hoffenheim, Kasımpaşa, Al-Ain, Deportivo, Beşiktaş, Fulham ve Galatasaray'da forma giydi. Hollandalı oyuncu, geçen sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 3 gole imza attı.
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