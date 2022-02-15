EXXEN CANLI: Sporting Lizbon - Manchester City
Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon kendi saha ve seyircisi önünde Manchester City'i konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Sporting Lizbon - Manchester City maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-02-15 20:47:39
Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon kendi saha ve seyircisi önünde Manchester City'i konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Sporting Lizbon - Manchester City maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Sporting Lizbon - Manchester City maçı hangi gün ve saatte?
Sporting Lizbon - Manchester City maçı 15 Şubat Salı günü saat 23.00'da oynanacak.
Sporting Lizbon - Manchester City maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Sporting Lizbon - Manchester City maçı EXXEN platformundan canlı yayınlanacak. .
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