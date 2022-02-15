EXXEN CANLI: Sporting Lizbon - Manchester City

Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon kendi saha ve seyircisi önünde Manchester City'i konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Sporting Lizbon - Manchester City maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?