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TIMETURK / SPOR / EXXEN CANLI: Benfica - Ajax

EXXEN CANLI: Benfica - Ajax

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Benfica kendi saha ve seyircisi önünde Ajax'ı konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-02-23 22:28:14
EXXEN CANLI: Benfica - Ajax

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Benfica kendi saha ve seyircisi önünde Ajax'ı konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?

Benfica - Ajax maçı hangi gün ve saatte?

Benfica - Ajax maçı 23 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'da oynanacak.

Benfica - Ajax maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Benfica - Ajax maçı EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. .

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