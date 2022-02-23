EXXEN CANLI: Benfica - Ajax
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Benfica kendi saha ve seyircisi önünde Ajax'ı konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-02-23 22:28:14
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Benfica kendi saha ve seyircisi önünde Ajax'ı konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
Benfica - Ajax maçı hangi gün ve saatte?
Benfica - Ajax maçı 23 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'da oynanacak.
Benfica - Ajax maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Benfica - Ajax maçı EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. .
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