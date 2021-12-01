Everton - Liverpool maçını donmadan HD olarak canlı izle!
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton - Liverpool karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele hangi kanalda?
2021-12-01 21:48:06
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton - Liverpool karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele hangi kanalda?
Premier Lig'de haftanın en önemli maçlarından biri, 1 Aralık Salı günü oynanacak. Everton ve Liverpool, karşı karşıya gelecek.
EVERTON - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?
Everton - Liverpool maçı 1 Aralık Çarşamba günü saat 23.15'te başlayacak.
Öte yandan Everton - Liverpool mücadelesi, S Sport'tan naklen ekranlara gelecek.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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