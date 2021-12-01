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TIMETURK / SPOR / Everton - Liverpool maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Everton - Liverpool maçını donmadan HD olarak canlı izle!

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton - Liverpool karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele hangi kanalda?

1 Saat Önce
2021-12-01 21:48:06
Everton - Liverpool maçını donmadan HD olarak canlı izle!

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton - Liverpool karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele hangi kanalda?

Premier Lig'de haftanın en önemli maçlarından biri, 1 Aralık Salı günü oynanacak. Everton ve Liverpool, karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Reklamı

EVERTON - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Everton - Liverpool maçı 1 Aralık Çarşamba günü saat 23.15'te başlayacak.

Öte yandan Everton - Liverpool mücadelesi, S Sport'tan naklen ekranlara gelecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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