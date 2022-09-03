Everton - Liverpool maçını canlı izle! CANLI YAYIN

İngiltere Premier Lig'in 6.haftası dev derbiye sahne oluyor. Everton kendi saha ve taraftarı önünde ezeli rakibi Liverpool'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu zorlu müsabaka hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Everton - Liverpool maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?