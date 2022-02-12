Everton - Leeds United maçı canlı! CANLI İZLE
İngiltere Premier Lig'in 25.haftasında Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton kendi sahasında Leeds United'ı konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele canlı nasıl izlenir?
2022-02-12 15:37:51
İngiltere Premier Lig'in 25.haftasında Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton kendi sahasında Leeds United'ı konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele canlı nasıl izlenir?
Everton - Leeds United maçı ne zaman saat kaçta?
Everton - Leeds United maçı 12 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'da oynanacak.
Everton - Leeds United maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Everton - Leeds United maçı S Sports ekranlarından canlı izlenecek. .
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