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TIMETURK / SPOR / Everton - Leeds United maçı canlı! CANLI İZLE

Everton - Leeds United maçı canlı! CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 25.haftasında Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton kendi sahasında Leeds United'ı konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele canlı nasıl izlenir?

1 Saat Önce
2022-02-12 15:37:51
Everton - Leeds United maçı canlı! CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 25.haftasında Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton kendi sahasında Leeds United'ı konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele canlı nasıl izlenir?

Everton - Leeds United maçı ne zaman saat kaçta?

Everton - Leeds United maçı 12 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'da oynanacak.

Everton - Leeds United maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Everton - Leeds United maçı S Sports ekranlarından canlı izlenecek. .

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