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Everest’e en kısa sürede tırmanan kadın

Hong Konglu öğretmen Ada Tsang Yin-hung, dünyanın en yüksek dağı Everest’in zirvesine en kısa sürede tırmanan kadın oldu. 44 yaşındaki öğretmen zirveye 25 saat 50 dakikada ulaşarak rekora imza attı.

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30.05.2021 14:24:04
Everest’e en kısa sürede tırmanan kadın

Hong Konglu Ada Tsang Yin-hung, dünyanın en yüksek dağı Everest'in zirvesine en kısa sürede tırmanan kadın oldu.

2017'de işini bırakan 44 yaşındaki öğretmen zirveye 25 saat 50 dakikada ulaşarak rekora imza attı. Daha önce, rekor, 2017'de, zirveye 39 saat altı dakikada ulaşan Nepalli Phunjo Jhangmu Lama'ya aitti.

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Nepal hükümeti, zirveye ulaşanlara sertifika veriyor. Ancak, Tsang'ın rekorunun Guinness Rekorlar Kitabı tarafından da tescil edilmesi gerekiyor.

Tsang, rekoru kırdığı için çok mutlu olduğunu belirterek, “Ekibime hep başaracağımı söylüyordum zirveye ulaştığımda bunların boş laf olmadığını göstermiş oldum” dedi.

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Hong Konglu öğretmen ilk denemesini 2014'te yaptı ancak çığ düştü ve yarı yoldan döndü. 2015'teki denemesi sırasında yine çığ düştü. 2017'deki üçüncü denemesinde dört günde zirveye ulaştı. Bu yıl ise rekor kırdı.

Nepal hükümeti, Çin-Nepal sınırı üzerindeki dağa tırmanış için bu sezon 408 kişiye izin verdi.

Çin ve Nepal'in 2020'de kabul ettiği resmi verilere göre dağın şu anki yüksekliği 8 bin 848 metre.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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