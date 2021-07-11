EURO 2020 finali öncesi '2. Dünya Savaşı' polemiği

İngiltere ile İtalya'nın kozlarını paylaşacağı EURO 2020 finali öncesi Southgate ile Alman basını arasında tartışma yaşandı. İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate'in finalle ilgili yaptığı açıklamalarda 2. Dünya Savaşı'ndan örnekler vermesi ve Nazi Almanya'sına göndermeler yapmasına, Alman basınından sert yanıt geldi.

İngiltere ile İtalya arasında oynanacak İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate'in verdiği röportaj ve Alman basınının buna tepkisi Avrupa gündemini sarstı.

Southgate'in The Telegraph'a verdiği röportajda 2. Dünya Savaşı'na gönderme yapması ve tarihten örnekler vermesine, Alman basınının önde gelen yayın organı Bild'den sert yanıt geldi.

Bild, Southgate'in yaptığı açıklamalara ve verdiği örneklere, "Churchill'in düşmanları Thomas Müller ve Manuel Neuer değil, Hitler ve Göring'di" sözleriyle tepki gösterdi.

Southgate'in açıklamaları;

Turnuvanın başında İtalya'nın yenilebilecek bir takım olduğunu hissettim. Fakat onları yenebiliriz. İşlerin iyi gittiği, çok iyi bir takımımız var. Galip gelmemiz sürpriz olmaz.

Gurur duymamız gereken tarihi şeyler olduğunu düşünüyorum. Farklı yönler elbette var ama özünde, ailemin bana verdiği değerlere, insanlara size davranmasını istediğiniz gibi davranmaya ve gerçekten saygılı olmaya çalışıyorum.

"BİZİ İŞGAL ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Geçmişte bizi işgal etmeye çalıştılar ve biz ülke olarak, bunu geri püskürtecek cesarete sahibiz. Almanya'ya karşı olan enerjinin bir kısmının bu yüzden olduğunu gizleyemeyiz. Bu konudan oyunculara hiç bahsetmedim ancak onlar da bu hikayenin bir parçası olduklarının farkında.

"GURUR DUYULACAK ÇOK ŞEYİMİZ VAR"

Burada gurur duymamız gereken ve muhtemelen hafife aldığımız o kadar çok şey var ki, belki başka bir ülkede yaşıyor olsaydık olanlar hakkında iyi olanları görürdük ancak her zaman ülkemizin olumsuz taraflarına bakıyoruz. Yine de gurur duyacak çok şeyimiz var. Bizim büyüklüğümüzdeki bir ada için dünya üzerinde inanılmaz bir etkimiz var ve bunu olumlu bir şekilde korumalıyız.

Bild'den tepki

Southgate'in bu açıklamalarına Bild'in verdiği yanıt ise şöyle;

Doğru! Nazi Almanya'sı, 1940'ta İngiltere'ye hava savaşı başlattı. Teslim olmaları için Ada'yı bombaladı. Başbakan Winston Churchill, yalnızca kendi ülkesini değil aynı zamanda tüm Avrupa'yı Nazi suçlularından kurtarmaya yardımcı oldu.

"DÜŞMANLARI HITLER VE GORING'Dİ"

Churchill, birkaç yıl önce bir televizyon programında haklı olarak tüm zamanların en iyi İngiliz'i seçildi. Ancak Southgate'e hatırlatmak gerekiyor. Churchill'in düşmanları Thomas Müller ve Manuel Neuer değil, Hitler ve Göring'di.

"FUTBOLUN HİKAYESİ DEĞİL"

Eski hayaletleri kutudan çıkarmayı seven İngiliz basını bile bunları bıraktı. En son 1996'da İngiliz süperstar Paul Gascoigne'nin kas takarkenki görüntüsü vardı. Artık 'dünya savaşı' futbolun hikayesi değil.

"2021'DE YAŞIYORUZ"

Alman antrenörlerden Klopp ve Tuchel, İngiliz futbolunun Avrupa'daki son zaferlerini getirdi. Bunu unutmamak gerekiyor. 1945'te değil, 2021 yılında yaşıyoruz.

"ULUSAL SARHOŞLUK ELE Mİ GEÇİRDİ?"

Sizi bu açıklamaları yapmayan iten ne oldu? Eğitim kampında çok fazla Churchill filmi izlediniz de şimdi tüm zamanların en büyük ikinci İngiliz'i olmak mı istiyorsunuz? Ulusal sarhoşluk sizi ele mi geçirdi? Churchill'in emrinde donanmada görev yapan büyükbabanınızı mı hayal ediyorsunuz?

Hürriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.