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EURO 2020'de şampiyon İtalya!
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TIMETURK / SPOR / EURO 2020'de şampiyon İtalya!

EURO 2020'de şampiyon İtalya!

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi. 120 dakikası 1-1 biten mücadeleyi penaltılarda 3-2 kazanan İtalya, Avrupa şampiyonu oldu.

2 Saat Önce
2021-07-12 00:56:01
EURO 2020'de şampiyon İtalya!

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Karşılaşmaya hızlı başlayan İngiltere, ilk tehlikeli atağında golü buldu. Sağ kanattan Kieran Trippier'in ceza sahasına yaptığı uzun ortayı iyi takip eden Luke Shaw, kale önü sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Milli formayla ağları ilk kez sarsan Shaw, 1 dakika 56 saniye ile şampiyona finallerindeki en erken gole imza atarak tarihe geçti.

35. dakikada orta sahada topla buluşan İtalyan oyuncu Federico Chiesa'nın üst üste attığı çalımların ardından ceza yayı bölgesinden yerden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

İtalya, ilk yarıda topa daha fazla oynayan taraf (yüzde 62) olmasına rağmen aradığı gol pozisyonlarını bulamadı ve İngiltere ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İtalya beraberlik golünü ikinci yarıda buldu. Maçın 67. dakikasında Bonucci skoru eşitleyen golü attı. Uzatmalara giden maçta eşitlik bozulmadı ve penaltı atışlarına geçildi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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