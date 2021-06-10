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  • EURO 2020 A milli takım şarkıları nelerdir? EURO 2020 A milli takım için şarkı besteleyen sanatçılar kimdir?

EURO 2020 A milli takım şarkıları nelerdir? EURO 2020 A milli takım için şarkı besteleyen sanatçılar kimdir?

Türkiye'deki bazı sanatçılar A milli futbol takımı için bestediler. EURO 2020 A milli takım şarkıları nelerdir? EURO 2020 A milli takım için şarkı besteleyen sanatçılar kimdir?

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10.06.2021 20:28:20
EURO 2020 A milli takım şarkıları nelerdir? EURO 2020 A milli takım için şarkı besteleyen sanatçılar kimdir?

Koronavirüs pandemisi nedeni ile gecikmeli olarak gerçekleşecek olan EURO 2020 turnuvasında Türkiye A milli futbol takımı ilk maçında 11 Haziran TSİ 22:00'da İtalya ile karşılaşacak. Türkiye'deki sanatçılar Mustafa Sandal, Derya Uluğ, Eypio, Irmak Arıcı ve Kıraç, A milli takıma desteklerini göstermek amacıyla şarkılar bestelediler. A milli futbol takımına bir destekte 25 yılı aşkın ulaşım sponsoru olan Mercedes-Benz Türkiye geldi. Mercedes-Benz Türkiye, A milli futbol takımına olan desteğinin Ege Günay'ın bestelediği 'Yazdı Gönül' şarkısıyla gösterdi. 

İşte Türkiye A milli Futbol takımı için bestelenen o şarkılar;

Türkiye A milli takımının Euro 2020 resmi marşı 'Mustafa Sandal & Derya Uluğ & Eypio & Irmak Arıcı - Bizim Çocuklar' oldu. Turnuvanın en genç takımı olan Türkiye 'Bizim çocuklar' ismiyle tam anlamı ile bütünleşti.

Türkiye A milli takımına bir destekte şarkıcı Kıraç'tan geldi. Kıraç millilere olan desteğini bestelediği 'Haydi!' şarkısı ile gösterdi.

Türkiye A millli takımına bir destekte uzun zamandır ana sponsoru olan Mercedes-Benz Türkiye'den geldi. Şirket, Türkiye A milli takım desteğini göstermek amacıyla bir şarkı hazırlattı. Şarkı Ege Günay bestelediği 'Yazdı Gönül' oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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