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TIMETURK / SPOR / Etimesgut Belediyespor - Sakaryaspor maçını canlı izle! 3.Lig

Etimesgut Belediyespor - Sakaryaspor maçını canlı izle! 3.Lig

3.Lig'de 34.hafta maçlarına sahne oluyor. Etimesgut Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde lider Sakaryaspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadeleyi televizyon başında izlemek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Etimesgut Belediyespor - Sakaryaspor maçının hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?

3 Saat Önce
2022-04-09 13:34:20
Etimesgut Belediyespor - Sakaryaspor maçını canlı izle! 3.Lig

3.Lig'de 34.hafta maçlarına sahne oluyor. Etimesgut Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde lider Sakaryaspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadeleyi televizyon başında izlemek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Etimesgut Belediyespor - Sakaryaspor maçının hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?

Etimesgut Belediyespor - Sakaryaspor maçı hangi gün ve saatte?

Etimesgut Belediyespor - Sakaryaspor maçı 9 Nisan Cumartesi günü saat 15:00'da oynanacak.

Etimesgut Belediyespor - Sakaryaspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Etimesgut Belediyespor - Sakaryaspor maçı TV 264'ten naklen yayınlanacak. .

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