Etimesgut Belediyespor - Çorum FK maçı canlı yayın!

TFF 2.Lig'in 10.haftasında Etimesgut Belediyespor kendi seyircisi önünde Çorum FK'yı konuk ediyor. Bu nefesleri kesecek mücadelenin hangi kanalda olduğu merak ediliyor.

TFF 2.Lig'in 10.haftasında Etimesgut Belediyespor kendi seyircisi önünde Çorum FK'yı konuk ediyor. Bu nefesleri kesecek mücadelenin hangi kanalda olduğu merak ediliyor.

Çorum FK TFF 2.Lig'in 10.haftasında Ankara temsilcisi Etimesgut Belediyespor'a konuk oluyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Etimesgut Belediyespor-Çorum FK maçı 31 Ekim Pazar günü saat 14:00'da başlayacak.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Etimesgut Belediyespor-Çorum FK maçı Çorum Time Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.