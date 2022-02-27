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Etimesgut Belediyespor - Afyonspor maçı canlı nasıl izlenir?

TFF 2.Lig'in 28.haftasında Etimesgut Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Afyonspor'u konuk ediyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele canlı nasıl izlenir?

2 Saat Önce
2022-02-27 12:34:03
Etimesgut Belediyespor - Afyonspor maçı canlı nasıl izlenir?

TFF 2.Lig'in 28.haftasında Etimesgut Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Afyonspor'u konuk ediyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele canlı nasıl izlenir?

Etimesgut Belediyespor - Afyonspor maçı 27 Şubat Pazar günü saat 13:00'da oynanacak.

Etimesgut Belediyespor - Afyonspor maçı canlı nasıl izlenir?

Etimesgut Belediyespor - Afyonspor maçı Klas Spor YouTube hesabından canlı olarak izlenebilecek. .

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