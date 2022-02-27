Etimesgut Belediyespor - Afyonspor maçı canlı nasıl izlenir?

TFF 2.Lig'in 28.haftasında Etimesgut Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Afyonspor'u konuk ediyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele canlı nasıl izlenir?