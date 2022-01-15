Etimesgut Belediyespor - 1461 Trabzon FK maçı canlı nasıl izlenir?

TFF 2.Lig'de ikinci yarılar başladı. Ankara temsilcisi Etimesgut Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde 1461 Trabzon FK'yı konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele canlı nasıl izlenir?