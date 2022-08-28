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Espanyol - Real Madrid maçını canlı izle! LA LİGA

İspanya La Liga'nın 4.haftasında Real Madrid, Espanyol'a konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Espanyol - Real Madrid maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Espanyol - Real Madrid maçı hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

6 Saat Önce
2022-08-28 22:32:22
Espanyol - Real Madrid maçını canlı izle! LA LİGA

İspanya La Liga'nın 4.haftasında Real Madrid, Espanyol'a konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Espanyol - Real Madrid maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Espanyol - Real Madrid maçı hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

Espanyol - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?

Espanyol - Real Madrid La Liga'nın 4.haftasında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabaka bu gece saat 23:00'da oynanacak.

Espanyol - Real Madrid maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Espanyol - Real Madrid maçı S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

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