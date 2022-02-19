Eskişehirspor - Zonguldak Kömürspor maçını canlı izle! CANLI
TFF 2.Lig'in 26.haftasında Eskişehirspor kendi saha ve seyircisi önünde Zonguldak Kömürspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-02-19 11:37:33
TFF 2.Lig'in 26.haftasında Eskişehirspor kendi saha ve seyircisi önünde Zonguldak Kömürspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Eskişehirspor - Zonguldak Kömürspor maçı 19 Şubat Cumartesi günü saat 13:00'da oynanacak.
Eskişehirspor - Zonguldak Kömürspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Eskişehirspor - Zonguldak Kömürspor maçı ES TV'den naklen yayınlanacak. .
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