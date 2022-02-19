Eskişehirspor - Zonguldak Kömürspor maçını canlı izle! CANLI

TFF 2.Lig'in 26.haftasında Eskişehirspor kendi saha ve seyircisi önünde Zonguldak Kömürspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?