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TIMETURK / SPOR / Eskişehirspor - Pendikspor maçı canlı yayın!

Eskişehirspor - Pendikspor maçı canlı yayın!

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta 13.hafta maçında Eskişehirspor kendi saha ve seyircisi önünde lider Pendikspor'u konuk ediyor.

2 Saat Önce
2021-11-21 11:13:53
Eskişehirspor - Pendikspor maçı canlı yayın!

Kümede kalma savaşı veren Eskişehirspor, yarın çok kritik bir maça çıkacak. 7 puanla 18'inci sırada yer alan ve rakiplerini yakalamaya çalışan Şimşekler, ligin 14'üncü haftasında lig lideri Pendikspor'u ağırlayacak. Sezon başından bu yana gösterdiği performansla şimdiden ligin favori ekibi olarak gösterilen Pendikspor karşısında Es Es'in en büyük kozu kuşkusuz efsane taraftarı olacak.

Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Eskişehirspor – Pendikspor karşılaşması yarın (21 Kasım 2021 Pazar) Eskişehir Atatürk Standyumu'nda saat 13:00'te başlayacak.

Eskişehirspor maçı hangi kanalda? Canlı yayın

Es Es'in içerde-dışarda oynadığı karşılaşmaları profesyonel ekibiyle ekranlara getiren ve taraftarlara futbol ziyafeti yaşatan ES TV, 21 Kasım Pazar günü oynanacak Eskişehirspor-Pendikspor karşılaşmasını canlı olarak izleyicilerine aktaracak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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