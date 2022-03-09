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Eskişehirspor - Kırklarelispor maçı canlı nasıl izlenir?

TFF 2.Lig'de erteleme maçında Eskişehirspor kendi evinde Kırklarelispor'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka canlı nasıl izlenir?

23 Dakika Önce
2022-03-09 12:32:05
Eskişehirspor - Kırklarelispor maçı canlı nasıl izlenir?

TFF 2.Lig'de erteleme maçında Eskişehirspor kendi evinde Kırklarelispor'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka canlı nasıl izlenir?

Eskişehirspor - Kırklarelispor maçı 9 Mart Çarşamba günü saat 14:00'da oynanacak.

Eskişehirspor - Kırklarelispor maçı canlı nasıl izlenir?

Eskişehirspor - Kırklarelispor maçı ES TV'den canlı olarak izlenebilecek. .

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