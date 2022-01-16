Eskişehirspor - Karacabey Belediyespor maçı canlı nasıl izlenir?

TFF 2.Lig'in 20.haftasında Eskişehirspor kendi saha ve seyircisi önünde Karacabey Belediyespor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele canlı olarak nasıl izlenir?