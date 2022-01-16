Eskişehirspor - Karacabey Belediyespor maçı canlı nasıl izlenir?
TFF 2.Lig'in 20.haftasında Eskişehirspor kendi saha ve seyircisi önünde Karacabey Belediyespor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele canlı olarak nasıl izlenir?
2022-01-16 11:42:08
TFF 2.Lig'in 20.haftasında Eskişehirspor kendi saha ve seyircisi önünde Karacabey Belediyespor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele canlı olarak nasıl izlenir?
Eskişehirspor - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman ve saat kaçta?
Eskişehirspor - Karacabey Belediyespor maçı bugün saat 13:00'da başlayacak.
Eskişehirspor - Karacabey Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?
Eskişehirspor - Karacabey Belediyespor maçı ESTV'den naklen ve canlı yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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