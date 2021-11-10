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TIMETURK / SPOR / Eskişehirspor - Isparta 32 maçı canlı yayın!

Eskişehirspor - Isparta 32 maçı canlı yayın!

Suat Kaya yönetimindeki Eskişehirspor kendi sahasında Isparta 32'konuk ediyor. Birçok futbol sever arama motorlarından bu maçın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu merak ediyor.

2 Saat Önce
2021-11-10 00:12:29
Eskişehirspor - Isparta 32 maçı canlı yayın!

TFF 2.Lig'in 12.haftasında Eskişehirspor kendi sahasında Isparta 32'konuk ediyor. Birçok futbol sever arama motorlarından bu maçın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu merak ediyor.

Bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ESKİŞEHİRSPOR - ISPARTA 32 MAÇI NE ZAMAN?

Eskişehirspor - Isparta 32 maçı 10 Kasım Çarşamba saat 13:00'da oynanacak.

ESKİŞEHİRSPOR - ISPARTA 32 MAÇI HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor - Isparta 32 maçı ES TV'DEN naklen yayınlanacak.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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