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TIMETURK / SPOR / Eskişehirspor - Ankara Demir maçı canlı yayınlanacak mı?

Eskişehirspor - Ankara Demir maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'de 17.hafta maçında Eskişehirspor kendi sahasında Ankara Demir'i konuk ediyor. Bu nefesleri kesecek mücadele canlı yayınlanacak mı?

1 Saat Önce
2021-12-19 11:53:31
Eskişehirspor - Ankara Demir maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'de 17.hafta maçında Eskişehirspor kendi sahasında Ankara Demir'i konuk ediyor. Bu nefesleri kesecek mücadele canlı yayınlanacak mı?

Eskişehirspor - Ankara Demirspor maçı bugün saat 13:00'Da oynanacak.

Eskişehirspor - Ankara Demirspor maçı canlı yayınlanacak mı?

Eskişehirspor - Ankara Demirspor maçı ES TV'den yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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