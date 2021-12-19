Eskişehirspor - Ankara Demir maçı canlı yayınlanacak mı?
TFF 2.Lig'de 17.hafta maçında Eskişehirspor kendi sahasında Ankara Demir'i konuk ediyor. Bu nefesleri kesecek mücadele canlı yayınlanacak mı?
2021-12-19 11:53:31
TFF 2.Lig'de 17.hafta maçında Eskişehirspor kendi sahasında Ankara Demir'i konuk ediyor. Bu nefesleri kesecek mücadele canlı yayınlanacak mı?
Eskişehirspor - Ankara Demirspor maçı bugün saat 13:00'Da oynanacak.
Eskişehirspor - Ankara Demirspor maçı canlı yayınlanacak mı?
Eskişehirspor - Ankara Demirspor maçı ES TV'den yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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