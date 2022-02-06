Eskişehirspor - Amed Sportif maçı canlı nasıl izlenir?

TFF 2.Lig'in 24.haftasında Eskişehirspor kendi saha ve seyircisi önünde Amed Sportif'i konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı olarak nasıl izlenebilecek?