Eskişehirspor - 1922 Konyaspor maçını canlı izle! Canlı

TFF 2.Lig'in 28.haftasında Eskişehirspor kendi saha ve seyircisi önünde 1922 Konyaspor'u ağırlıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?