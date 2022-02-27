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Eskişehirspor - 1922 Konyaspor maçını canlı izle! Canlı

TFF 2.Lig'in 28.haftasında Eskişehirspor kendi saha ve seyircisi önünde 1922 Konyaspor'u ağırlıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-02-27 12:25:35
Eskişehirspor - 1922 Konyaspor maçını canlı izle! Canlı

TFF 2.Lig'in 28.haftasında Eskişehirspor kendi saha ve seyircisi önünde 1922 Konyaspor'u ağırlıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Eskişehirspor - 1922 Konyaspor maçı bugün saat 13:00'da oynanacak.

Eskişehirspor - 1922 Konyaspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Eskişehirspor - 1922 Konyaspor maçı ES TV'den naklen yayınlanacak. .

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