Eskişehirspor - 1922 Konyaspor maçını canlı izle! Canlı
TFF 2.Lig'in 28.haftasında Eskişehirspor kendi saha ve seyircisi önünde 1922 Konyaspor'u ağırlıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-02-27 12:25:35
TFF 2.Lig'in 28.haftasında Eskişehirspor kendi saha ve seyircisi önünde 1922 Konyaspor'u ağırlıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Eskişehirspor - 1922 Konyaspor maçı bugün saat 13:00'da oynanacak.
Eskişehirspor - 1922 Konyaspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Eskişehirspor - 1922 Konyaspor maçı ES TV'den naklen yayınlanacak. .
YORUMLAR (0)