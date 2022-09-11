Eskişehirspor - 1922 Konyaspor maçı canlı yayın! CANLI İZLE

TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele veren Eskişehirspor kendi saha ve taraftarı önünde 1922 Konyaspor'u ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarında Eskişehirspor - 1922 Konyaspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Eskişehirspor - 1922 Konyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele veren Eskişehirspor kendi saha ve taraftarı önünde 1922 Konyaspor'u ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarında Eskişehirspor - 1922 Konyaspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Eskişehirspor - 1922 Konyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Eskişehirspor - 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Eskişehirspor - 1922 Konyaspor 2.hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu müsabaka 11 Eylül Pazar günü saat 19:00'd Yeni Eskişehir Stadyum'unda oynanacak. Eskişehirspor - 1922 Konyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Eskişehirspor - 1922 Konyaspor maçı ES TV'den naklen yayınlanacak. .