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TIMETURK / SPOR / Eskişehir Erzincan maç sonuçları

Eskişehir Erzincan maç sonuçları

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 10. haftasında kendi sahasında 24 Erzincanspor'u misafir eden Eskişehirspor, sahadan 1-0 yendi.

1 Saat Önce
2021-10-31 22:09:19
Eskişehir Erzincan maç sonuçları

Eskişehirspor, Teknik Direktör Suat Kaya ile çıktığı ilk lig maçında altı haftalık galibiyet hasretine son verdi. Siyah Kırmızılılar, 55. dakikada Bartu Göçmen'in kafa golü ve Cengiz Alp Köseer'in kritik kurtarışlarıyla sahadan 1-0 galip ayrıldı. Eskişehirspor bu sonuçla puanını 4'e yükseltti.

Maçın karnesi

Stat: Eskişehir Atatürk Stadı
Hakemler: Şevket Teker, Çağrıcan Pazarcıklı, İbrahim Ethem Potuk
Eskişehirspor: Cengiz Köseer xx, Hasan Uyğur xx, Onur Arı xx, Tolga Yakut x (Atilla Karaca dk. 67 x), Berkay Tanır xx (Cihangir Çağlıyan dk. 84 ?), Utku Kızılkaya xx, Arda Okumuş x, Eray Ertorun x, Buğra Çağlıyan xx (Ömer Söyler dk. 79 ?), Eren Altıntaş x (Sezgin Çolpan dk. 79?), Bartu Göçmen xxx
24 Erzincanspor: Murat Can Yıldız x, Yunus Çakır x, Birhan Vatansever x (Emirhan Demir dk. 76 ?), Uğurcan Bekçi xx, Abdülcebrail Akbulut xx (Atalay Yıldırım dk. 86 ?), Talip Pazarlı x, Rıdvan Türker x, Ozan Papaker x, Sefa Akgün x, Muhammed Demirci x (Oktay Balcı dk. 59 x), Mustafa İnan xx
Gol: Bartu Göçmen (dk. 54) (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Buğra Çağlıyan, Atilla Karaca, Onur Arı (Eskişehirspor), Ozan Papaker, Talip Pazarlı, Atalay Yıldırım, Oktay Balcı (24 Erzincanspor)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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