Eski milli futbolcu Gökdeniz sözünü tuttu, açılışına Erdoğan'ı bekliyor

11 yıl boyunca Rus takımı Rubin Kazan forması giyen eski futbolcu Gökdeniz Karadeniz, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da cami yaptırdı ve açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmasını istediğini söyledi.

Eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a cami yaptırma sözünü tuttu.

Ziyarete geldiği Kazan'da Rus Match TV'ye konuşan Gökdeniz, "11 yıl boyunca Kazan'da yaşadım, başarılar kazandım. Bir cami yaptırmak istedim. Kalinino bölgesinde Müslümanlar var ancak cami yoktu. Pandemi nedeniyle açılış ertelendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışı yapmasını istiyorum, benim hayalim bu. Ne zaman açılacak, henüz netleşmedi" dedi.

Şu an 41 yaşında olan Gökdeniz Karadeniz, 2008'den 2018'e kadar Rubin forması giydi, iki kez Rusya lig şampiyonluğu, bir kez Rusya Kupası, iki kez de Rusya Süper Kupası'nı kazandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.