DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Velilerde 'okullar kapanacak mı?' endişesi
2021 POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27. dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı
Çipras: Türkiye silahlarını kendi üretiyor, Yunanistan her şeyi dışarıdan alıyor
Dünyaca ünlü isimlerin az bilinen karanlık yüzleri
İnsan hayatının en mutlu yılları nelerdir?
Fransa'da 'Türkiye paranoyası' sürüyor! TÜSİAD'ı da tehdit olarak gösterdiler
TÜBİTAK’tan 'Robot Göz': Doğal gaz kaçaklarını tespit edecek
Fehmi Koru kimdir? Fehmi Koru hangi kanalda? Fehmi Koru nereli, kaç aşında?
Uzmanlardan korkutan uyarı: Bu kış gripten 60 bin kişi ölebilir
Türkiye'nin 'adalar' mektubu Yunanistan'da paniğe neden oldu
Küresel enerji krizi geliyor
Meclis'e sunuldu! Tapu harcına muafiyet kapıda
Aydın Cem Aslanbay kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğünde önemli atama
NASA robotu Mars'ta bir kraterin daha önce suyla dolu olduğunu belirledi
Sünnette dua ettiği için hakkında soruşturma açıldı

TIMETURK / SPOR / Eski milli futbolcu Gökdeniz sözünü tuttu, açılışına Erdoğan'ı bekliyor

Eski milli futbolcu Gökdeniz sözünü tuttu, açılışına Erdoğan'ı bekliyor

11 yıl boyunca Rus takımı Rubin Kazan forması giyen eski futbolcu Gökdeniz Karadeniz, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da cami yaptırdı ve açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmasını istediğini söyledi.

4 Saat Önce
2021-10-09 08:24:33
Eski milli futbolcu Gökdeniz sözünü tuttu, açılışına Erdoğan'ı bekliyor

Eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a cami yaptırma sözünü tuttu.

637693355920721948

Ziyarete geldiği Kazan'da Rus Match TV'ye konuşan Gökdeniz, "11 yıl boyunca Kazan'da yaşadım, başarılar kazandım. Bir cami yaptırmak istedim. Kalinino bölgesinde Müslümanlar var ancak cami yoktu. Pandemi nedeniyle açılış ertelendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışı yapmasını istiyorum, benim hayalim bu. Ne zaman açılacak, henüz netleşmedi" dedi.

Şu an 41 yaşında olan Gökdeniz Karadeniz, 2008'den 2018'e kadar Rubin forması giydi, iki kez Rusya lig şampiyonluğu, bir kez Rusya Kupası, iki kez de Rusya Süper Kupası'nı kazandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş