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Eski hakemler değerlendirdi: Berat Özdemir'in Ghezzal'e ceza sahası içindeki hareketi penaltı mı?
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TIMETURK / SPOR / Eski hakemler değerlendirdi: Berat Özdemir'in Ghezzal'e ceza sahası içindeki hareketi penaltı mı?

Eski hakemler değerlendirdi: Berat Özdemir'in Ghezzal'e ceza sahası içindeki hareketi penaltı mı?

Eski hakemler yayıncı kuruluşta Beşiktaş - Trabzonspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

33 Dakika Önce
2021-11-07 00:14:50
Eski hakemler değerlendirdi: Berat Özdemir'in Ghezzal'e ceza sahası içindeki hareketi penaltı mı?

Beşiktaş-Trabzonspor maçının 73. dakikasında Berat'ın Ghezzal'e ceza sahası içerisindeki müdahelesini beIN Sports Trio ekibi yorumladı.

Deniz Çoban: Sekiz ya da dokuz açı var. Hepsini izledim. Pozisyon öncesi Nwakaeme'ye bir müdahele var. Ancak bir hareketin faul olması için oyuncunun hareketinin kısıtlanması lazım. Ghezzal'in hamlesinden Nwakaeme etkilenmiyor. Hareketin şiddetini buradan ölçemeyiz. Buradaki devam kararını problemli bulmuyorum. Sonrasında bir ayağa basma var mı diye baklam lazım. Ön açıdan baktığımızda ayak üstünde görüyoruz.
Bastıysa penaltı, basmadıysa değil; fikrim ağır basıyor. En kötü dikkatsiz. Berat'ın ayağı Ghezzal'in ayağının üstünden kalkıyor. Benim fikrim Berat'ın ayağı Ghezzal'in ayağının üstünden kalkıyor. Penaltı verse daha doğru karar olurdu. Açının birinde çok net basmış fikri oluştu bende.

Lale Orta: Topa bir müdahelesi yok. Rakibin ayağının önüne koyuyor. Bence bu pozisyon penaltı olmalı. Vida'nın pozisyonuna vermem ama buna penaltı olarak karar veririm. Burada vurmak, vurmaya teşebbüs etmek, tekme atmak, tekme atmaya teşebbüs var.. Bana göre penaltı verilmesi daha doğru olur.

Bülent Yıldırım: Canı yürekten şurada basıyor veya basmıyor diye net söyleyemiyorum. Berat daha önce bastı veya basmadı onu tek göremiyoruz. Ama ayağınızı uzattığınızda bir hamle yapıyorsunuz. Ayağının ucunun ayakkabısının iç tarafını kıstırdığını görüyorum. Açıları oynatıyorum, oynatıyorum Berat'ı çok dikkatli olduğunu göremiyorum.

Video hakem açısından da kanıtlanabilir ama Video hakemlik bir şey değil. Penaltı daha doğru olurdu. Hakemin tespit etmesi halinde basma varsa penaltı daha doğru olurdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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