Eski Galatasaraylı Podolski: Ben gerçek bir aslanım

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski, sarı-kırmızılı takımda yaşadığı tüm anıların kalbinde olduğunu belirterek, 'Ben gerçek bir aslanım.' dedi.

Sarı-kırmızılılarda 2015-2017 yıllarında forma giyen 36 yaşındaki Alman oyuncu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda bulunan Galatasaray Müzesi'ni ziyaret etti.

Nef Stadı'nda hatıra fotoğrafı çektiren Podolski, GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Lukas Podolski, "Harika hissediyorum. Burada olmayı özlemişim çünkü bu stadyumda, bu özel taraftarlarla inanılmaz anılarım bulunuyor. İstanbul'u ve Türkiye'yi çok sevdiğimi herkes biliyor. Benim kulübüm Galatasaray, aynı zamanda ben de gerçek bir aslanım. Geri döndüğüm için mutluyum ancak sezon başlayınca da herhangi bir karşılaşmayı izlemeyi istiyorum. Buradaki atmosferi hissetmeyi arzuluyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın 2021-2022 sezonunda sergilediği performansla ilgili de değerlendirmede bulunan Podolski, "Geçtiğimiz sezon, Galatasaray armasının standartlarında geçmedi ancak bu bir spor. Bazen ait olduğun yerde bulunamayabilirsin. Umarım önümüzdeki yıl daha iyi bir noktada oluruz ama söylediğim gibi futbolda inişler ve çıkışlar olabiliyor. Galatasaray'ın büyük bir tarihi, kültürü, gücü ve taraftarı var. Gelecek sene daha iyi olacaktır." diye konuştu.

Kariyerini Polonya ekibi Gornik Zabrze'de sürdüren 36 yaşındaki futbolcu, "Kişisel hayatımda değişen bir şey yok. Her şey yolunda. Bir kızım oldu. İki çocuğumla Polonya'da oyunlar oynuyorum. Zamanın ve şehrin tadını çıkartıyorum. Uygun zamanlarımda da Türkiye'ye geliyorum. Burada olmak beni iyi hissettiriyor. Bir maçı kale arkasındaki taraftarlarla izleyip, atmosferi hissetmek istiyorum. Galatasaray ve Türkiye'de futbol oynadığım için çok mutluyum. Yaşadığım tüm anılar kalbimde." şeklinde görüş belirtti. AA