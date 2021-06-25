Eski Galatasaraylı oyuncu Türk sosyetik güzel ile evlendi

Sosyetik güzel Seda Parseker dünya evine girdi. Bir dönem Galatasaray'da oynayan Fransız oyuncu Steven Nzonzi ile nikah masasına oturan Seda Parseker'in nikah görüntüsü ortaya çıktı. Seda Parseker'in adı daha önce Mario Balotelli, Ömer Şişmanoğlu ve Manuel Fernandes gibi futboclularla anılmıştı.

Sosteye dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Seda Parseker dünya evine girdi. Seda Parseker, bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Kongo asıllı Fransız futbolcu Steven Nzonzi ile nikah masasına oturdu

NİKAHTA FOTOĞRAF KONUSUNDA UYARIDA BULUNULMUŞ

Snob Magazin'in haberine göre, Seda Parseker ve Nzonzi sessiz bir şekilde Fransa'da düzenlenen nikah masasına oturdu ve nikaha sadece özel davetliler katılabildi. Fakat nikahta çekilen bir görüntü ortaya çıktı.

SEDA PARSEKER VE NZONZİ FOTOĞRAF PAYLAŞMADI

Sadece aile ve yakın dostların olduğu nikahta Steven Nzonzi ve Seda Parseker'in hiç fotoğraf paylaşmadığı ortaya çıktı. Haberin yayılmamasını isteyen çift poz vermekten çekindiği iddia edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.