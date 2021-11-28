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TIMETURK / SPOR / Eski Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, hayatını kaybetti

Eski Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, hayatını kaybetti

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hayatını kaybetti

1 Saat Önce
2021-11-28 19:02:08
Eski Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, hayatını kaybetti

Mustafa Cengiz, kısa süre önce beyin ameliyatı geçirmişti ve mide kanseri teşhisi konmuştu. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Mustafa Cengiz'in vefat haberini duyurdu. Elmas, "Önceki Başkanımız Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

KULÜPTEN MUSTAFA CENGİZ PAYLAŞIMI

Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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