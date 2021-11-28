Eski Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, hayatını kaybetti
Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hayatını kaybetti
2021-11-28 19:02:08
Mustafa Cengiz, kısa süre önce beyin ameliyatı geçirmişti ve mide kanseri teşhisi konmuştu. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Mustafa Cengiz'in vefat haberini duyurdu. Elmas, "Önceki Başkanımız Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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