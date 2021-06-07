Eski Bakan Tüzmen Rusya’dan Türkiye’ye yüzecek

Türk ve Rus sporcular, sağlık çalışanlarına destek için 13 Haziran’da Rusya’nın Soçi kentinden Giresun’a 320 kilometre boyunca bir yüzme etkinliğine imza atacaklar. Yüzücüler arasında eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen de var.

Türk ve Rus sporcular, Kovid-19 sürecinde zorlu mücadele veren sağlık çalışanlarına destek için 13 Haziran'da Rusya'nın Soçi kentinden Giresun'a 320 kilometre boyunca rekor niteliği taşıyan bir yüzme etkinliğine imza atacaklar. Yüzücüler arasında eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen de bulunuyor.

Türkiye ve Rusya'dan çeşitli kurum ve kuruluşların ortaklığında düzenlenen etkinlikte 10 Türk ve 3 Rus sporcu yer alacak. Yüzme sporunda bir ilkin gerçekleşeceği belirtilen maratonda sporcular, Karadeniz sularında 110 saat kulaç atarak ve günde 2'şer kez suya girerek, 320 kilometre mesafeyi yüzecek.

‘Karadeniz'de hem huzur hem de barış düşündüğümüzü belirtmek istedik'

Etkinliğin ayrıntılarını ve önemini Sputnik'e anlatan eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, “Çeşitli çalışmalardan sonra bu etkinlik için en doğru güzergâhın Soçi-Giresun, en doğru ayın da Haziran olduğunu kararlaştırdık” diyerek şunları ekledi:

“Bu etkinliğin çalışmaları bir sene öncesinde başladı. Kovid-19 sürecinde sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını gördük. Hiç olmazsa onların bu kadar özverili ve fedakâr çalışmalarının bir başlığı olsun istedik. Biz de bu yapacağımız maratonu onlara atfettik. Aynı zamanda Karadeniz'de hem huzur hem de barış düşündüğümüzü belirtmek istedik. Bu etkinliği Rusya ile beraber düzenliyoruz. Rusya'daki spor bakanlığı, yüzme federasyonu ve Rus yüzücülerin içinde olduğu bir etkinlik. Sporcularımıza sağlık kontrolleri yapılacak. İki ülkenin de sağlık güvenliğini, sporcu güvenliğini ve sağlığını tehlikeye atmadan, bu etkinliği gerçekleştireceğiz.”

Karadeniz, sert hava koşulları ile biliniyor. Tüzmen, bu konuda endişesi olup olmadığına dair soruya şöyle yanıt verdi:

“Karadeniz'den tek parça çıkacağımıza dair herhangi bir kaygımız yok. Akdeniz'deki canlı türleri biraz daha farklı, oradan tek parça çıkamayabilirsiniz. Ama Karadeniz'in dalgaları büyük, mevsimsel dalgalanmaları hesaplayarak biz bu zamanı seçtik. Ancak eğer çok fazla fırtına veya rüzgar olursa çok zorlar bizi. Ama yüzücülerimizin hepsi milli yüzücü. Benzer parkurlar hiç yapılmadı, dünyada ilk defa bu kadar uzun maraton oluyor. Biraz yorulacağız ama tamamlarız diye düşünüyorum. 320 kilometreyi yüzücüler arasında paylaşacağız. Her bir yüzücü bir saat aralıklarla atlayacak. Devamlı suda yüzücümüz olacak. Böylelikle gece ve gündüz bütün yüzücüler eforlarını son noktasına kadar göstererek bu etkinliği tamamlamaya çalışacaklar. Kısmet olursa Soçi'den Giresun'a doğru ilk çıkışı ben yapacağım.”

‘İki ülkenin dostluğunun güzel bir simgesi olacak'

Tüzmen, bu etkinliğin Türk-Rus dostluğuna katkıları olmasını temenni ettiğini belirterek şunları ifade etti:

“Sadece Rusya ile ticaret hacmimiz 20 milyar doların üzerinde. Ama bunun çok daha fazla olması lazım. 100 milyar dolar seviyesine rahatlıkla çıkabiliriz diye düşünüyorum. Bizim bu faaliyetlerimiz iki ülkenin dostluğu ve sağlık çalışanlarına verdiği önemin güzel bir simgesi olacak.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.