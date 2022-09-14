Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor maçı canlı yayınlanacak mı? Hangi kanalda?

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta 4.hafta karşılaşmasında Esenler Erokspor kendi saha ve seyircisi önünde Şanlıurfaspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor maçı canlı yayınlanacak mı? Hangi kanalda?

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta 4.hafta karşılaşmasında Esenler Erokspor kendi saha ve seyircisi önünde Şanlıurfaspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor maçı canlı yayınlanacak mı? Hangi kanalda? Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor 4.hafta maçında karşılaşıyor. Bu zorlu müsabaka 14 Eylül Çarşamba günü saat 16:30'da Esenler Erokspor Stadyum'unda oynanacak. Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor maçı canlı yayınlanacak mı? Hangi kanalda? Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor maçı ulusal ve yerel kanalların yayın akışında yer almıyor. Ancak ev sahibi ekibin sosyal medya hesaplarından da bu zorlu müsabakayı yayınlaması bekleniyor. .