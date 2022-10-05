Esenler Erokspor - Afyonspor maçı canlı yayınlanacak mı? Hangi kanalda?

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Esenler Erokspor 8.hafta maçında Afyonspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Esenler Erokspor - Afyonspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Esenler Erokspor - Afyonspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?