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TIMETURK / SPOR / Erzurumspor'un gollerini kim attı. Erzurumspor kaçıncı?

Erzurumspor'un gollerini kim attı. Erzurumspor kaçıncı?

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. BB Erzurumspor'un gollerini kim attı? Erzurum'un kaç puanı bulunuyor

27 Dakika Önce
2021-12-14 19:03:23
Erzurumspor'un gollerini kim attı. Erzurumspor kaçıncı?

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı.

BB Erzurumspor'un gollerini kim attı? Erzurum'un kaç puanı bulunuyor...
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi ve liderlik koltuğuna oturdu.
Spor Toto 1. Lig'in 17. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Müsabakadan ev sahibi ekip 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Spor Toto 1. Lig'de haftanın önemli maçında BB Erzurumspor kendi sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.

BB Erzurumspor'un golleri

64. dakikada Novikovas'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Emircan'ın sert vuruşu ağlara gitti. 1-0
70. dakikada Süleyman'ın pasıyla ceza sahasına giren Olanare düzgün bir vuruşla kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 2-0

BB Erzurumspor kimdir?

Sporun başkenti olan Erzurum'da 2010 yılında kurulan Erzurum Büyükşehir Belediyespor, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından ismi Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak değiştirilmiştir. Amatör ruhtan profesyonelliğe Başkan Mehmet Sekmen ile ulaşan takımımız, 3 yıl gibi kısa bir sürede 3. Lig'den Süper Lig'e yükselmiştir. Mavi Beyazlı kulübümüz Türkiye'de en büyük taraftar kitlesine sahip Anadolu takımlarından biridir.

Erzurumspor puan durumu

BB Erzurum sporun grubunda 31 puanı bulunuyor Oynanan maç sayısı ise 15.
Erzurumspor grubunda liderlik koltuğuna oturdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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