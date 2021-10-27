Erzurumspor-Nazilli Belediyespor maçı izle | Erzurumspor-Nazilli kesintisiz HD A Spor canlı izle | Türkiye Kupası'nda 3. Tur mücadeleleri 26 Ekim Salı günü oynana maçlarla başladı. 27 Ekim Çarşamba ve 28 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlarla 3. tur maçlarına devam edilecek. Futbol severlerin yakından takip ettiği haftada Erzurumspor sahasında Nazilli Belediyespor'u ağırlayacak. Zorlu mücadeleyi televizyondan izlemek isteyenler Erzurumspor-Nazilli Belediyespor maçı hangi kanalda yayınlanacak diye soruyor.

Erzurumspor-Nazilli Belediyespor maçı izle | Erzurumspor-Nazilli kesintisiz HD A Spor canlı izle | Türkiye Kupası'nda 3. Tur mücadeleleri 26 Ekim Salı günü oynana maçlarla başladı. 27 Ekim Çarşamba ve 28 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlarla 3. tur maçlarına devam edilecek. Futbol severlerin yakından takip ettiği haftada Erzurumspor sahasında Nazilli Belediyespor'u ağırlayacak. Zorlu mücadeleyi televizyondan izlemek isteyenler Erzurumspor-Nazilli Belediyespor maçı hangi kanalda yayınlanacak diye soruyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları 27 Ekim Çarşamba günü de devam edilecek. Türkiye Kupası'nı kaldırmanın amaç olduğu turnuvada birbirinden keyifli ve zorlu maçlar oynanacak. Türkiye Kupası'nda bugün Erzurumspor sahasında Nazilli Belediyespor'u konuk edecek. Zorlu mücadele canlı olarak izlenebilecek.

TFF 1. Lig'de 19 puanla 4. sırada yer alan Erzurumspor 2. lig Beyaz Grupta yer alan Nazilli Belediyespor ile karşılaşacak. Erzurumspor-Nazilli Belediyespor maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak A Spor canlı izleme ekranına gidebilirsiniz.

27 Ekim Çarşamba günü canlı yayınllanan Türkiye Kupası maçları

13:00 KOCAELİSPOR – BAYBURT Ö. İ. | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

15:30 B. BLD. ERZURUMSPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI. - CANLI

18:00 BURSASPOR - CEYHANSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

20:45 Y. KAYSERİSPOR – ARTVİN HOPASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

27 Ekim Türkiye Kupası'nda hangi maçlar var?

27 Ekim 2021 13:00 SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.

27 Ekim 2021 13:00 HEKİMOĞLU TRABZON - BITEXEN DÜZCESPOR

27 Ekim 2021 13:00 ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - 52 ORDUSPOR FK

27 Ekim 2021 13:00 TURGUTLUSPOR - MARDİN 1969 SPOR

27 Ekim 2021 13:00 ÇORUM FK - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR

27 Ekim 2021 13:00 KOCAELİSPOR - AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR

27 Ekim 2021 13:30 KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR - REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.

27 Ekim 2021 13:30 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - AĞRI 1970 SPOR

27 Ekim 2021 13:30 SERİK BELEDİYESPOR - PAZARSPOR

27 Ekim 2021 13:30 ETİMESGUT BELEDİYESPOR - KAHTA 02 SPOR

27 Ekim 2021 13:30 ANKARA DEMİRSPOR - YOMRA SPOR

27 Ekim 2021 14:00 ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR - ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ

27 Ekim 2021 14:00 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - FATSA BELEDİYESPOR

27 Ekim 2021 14:00 UŞAK SPOR A.Ş. - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR

27 Ekim 2021 14:00 KIRKLARELİSPOR - OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ

27 Ekim 2021 14:00 BODRUMSPOR A.Ş. - ISPARTA 32 SPOR

27 Ekim 2021 14:00 SARIYER - EDİRNESPOR

27 Ekim 2021 14:00 ANKARASPOR - İNEGÖLSPOR

27 Ekim 2021 14:00 TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. - ŞANLIURFASPOR

27 Ekim 2021 14:00 AFJET AFYONSPOR - SİVAS BELEDİYE SPOR

27 Ekim 2021 14:00 ESKİŞEHİRSPOR - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ

27 Ekim 2021 14:00 İSTANBULSPOR A.Ş. - ERGENE VELİMEŞE SPOR

27 Ekim 2021 14:00 ALTAŞ DENİZLİSPOR - GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR

27 Ekim 2021 14:00 BALIKESİRSPOR - BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR

27 Ekim 2021 14:00 NASADOGE MENEMENSPOR - KARŞIYAKA

27 Ekim 2021 15:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR

27 Ekim 2021 18:00 BURSASPOR - CEYHAN SPOR

27 Ekim 2021 20:45 YUKATEL KAYSERİSPOR - ARTVİN HOPASPOR

28 Ekim Türkiye Kupası maçları

28 Ekim 2021 13:00 BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.

28 Ekim 2021 14:00 GENÇLERBİRLİĞİ - PENDİKSPOR

28 Ekim 2021 14:00 TUZLASPOR A.Ş. - 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR

28 Ekim 2021 14:00 ALTINORDU - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.

28 Ekim 2021 15:30 SAKARYASPOR A.Ş. - KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR

28 Ekim 2021 18:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - DİYARBEKİR SPOR A.Ş.

28 Ekim 2021 20:45 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - NİĞDE ANADOLU FK

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