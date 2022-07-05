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Erzurumspor - Konyaspor maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI İZLE

Erzurumspor yeni sezon öncesi hazırlık maçında Konyaspor ile karşılaşıyor. Birçok taraftar arama motorlarından Erzurumspor - Konyaspor maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Erzurumspor - Konyaspor maçı canlı yayınlanacak mı?

1 Gün Önce
2022-07-05 12:31:29
Erzurumspor - Konyaspor maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI İZLE

Erzurumspor yeni sezon öncesi hazırlık maçında Konyaspor ile karşılaşıyor. Birçok taraftar arama motorlarından Erzurumspor - Konyaspor maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Erzurumspor - Konyaspor maçı canlı yayınlanacak mı?

Erzurumspor - Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Erzurumspor - Konyaspor maçı 5 Temmuz Salı günü saat 16:30'da oynanacak.

Erzurumspor - Konyaspor maçı hangi kanalda? Canlı yayınlanacak mı?

Erzurumspor - Konyaspor maçının Konyaspor YouTube kanalından ve Kartv Facebook hesabından yayınlanması bekleniyor.

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