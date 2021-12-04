Erzurumspor İstanbulspor maçı şifresiz mi yayınlanacak?

TFF 1.Lig'in 15.haftasında Erzurumspor İstanbulspor karşılaşıyor. Peki bu mücadele şifresiz mi yayınlanacak?

TFF 1.Lig'in 15.haftasında Erzurumspor İstanbulspor karşılaşıyor. Peki bu mücadele şifresiz mi yayınlanacak?

TFF 1.Lig'de heyecan devam ediyor. Erzurumspor İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele hangi kanalda?

1. Lig'in 15. haftasında BB Erzurumspor İstanbulspor karşı karşıya gelecek.

Hakem Yasin Kol yöneteceği karşılaşma Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak müsabaka 13.30'da başlayacak.

BB Erzurumspor 25 puan ile beşinci sırada bulunuyor..

İstanbulspor'un ise 20 puanı bulunuyor.

Kritik karşılaşma bugün saat 13.30'da başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.